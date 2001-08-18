Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
17 авг. 2001, 23:00 МСК
17.08.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы