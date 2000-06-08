Матч завершен
Анжи
Махачкала
4:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
7 июня 2000, 23:00 МСК
7.06.2000, 23:00 МСК
среда
Составы