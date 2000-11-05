Матч завершен
Анжи
Махачкала
2:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
5 нояб. 2000, -:- МСК
5.11.2000, -:- МСК
воскресенье
Составы