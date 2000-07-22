Матч завершен
Анжи
Махачкала
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
21 июля 2000, 23:00 МСК
21.07.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы