Матч завершен
Анжи
Махачкала
2:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 июня 2000, 23:00 МСК
22.06.2000, 23:00 МСК
четверг
Составы