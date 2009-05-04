Матч завершен
Анжи-2
Махачкала
2:1
Матч завершен
Астрахань
Астрахань
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
3 мая 2009, 23:00 МСК
3.05.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Составы