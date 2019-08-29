Матч завершен
Антверпен
Антверпен
1:4
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Гюдмюндссон 112
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2019, 20:30 МСК
29.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Антверпен
мин
1
Болат
Синан Болат
90
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
90
11
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
90
70
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
15
Арсланаджич
Дино Арсланаджич
18
Онгла
Мартин Онгла
20
Копман
Сандер Копман
14
Бэби
Амара Бэби
АЗ Алкмаар
мин
1
Бизот
Марко Бизот
90
4
Влаар
Рон Влаар
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
5
Оувеян
Томас Оувеян
90
Запасные
3
Хацидиакос
Пантелис Хацидиакос
20
Класи
Йорди Класи
28
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
112'