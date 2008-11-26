Матч завершен
Анортосис
Ларнака
2:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Диего 72
Алмейда 88
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
26 нояб. 2008, 22:45 МСК
26.11.2008, 22:45 МСК
среда
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Анортосис
мин
0
Лейвакабесси
Джеффри Лейвакабесси
90
0
Деллас
Траянос Деллас
90
0
Кацавакис
Николаос Кацавакис
90
0
Константину
Андреас Константину
90
0
Лабан
Венсан Лабан
90
0
Добрашинович
Синиша Добрашинович
90
0
Скопелитис
Иоаннис Скопелитис
90
Запасные
0
Константину
Гавриэл Константину
0
Самарас
Константинос Самарас
0
Георгиу
Гиоргос Георгиу
Вердер
мин
0
Тошич
Душко Тошич
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Фрингс
Торстен Фрингс
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
79
0
Диего
Диего
72'
72'
90
0
Алмейда
Угу Алмейда
88'
88'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Предль
Себастьян Предль
0
Враньеш
Юрица Враньеш
0
Розенберг
Маркус Розенберг