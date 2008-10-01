Матч завершен
Анортосис
Ларнака
3:1
Матч завершен
Панатинаикос
Афины
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
1 окт. 2008, 21:45 МСК
1.10.2008, 21:45 МСК
среда
Эрик Брамхар
Эрик Брамхар
Главный Судья
Составы