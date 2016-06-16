Матч завершен
Англия
2:1
Матч завершен
Уэльс
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
16 июня 2016, 16:00 МСК
16.06.2016, 16:00 МСК
четверг
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы