Матч завершен
Англия
1:1
Матч завершен
Россия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
11 июня 2016, 22:00 МСК
11.06.2016, 22:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы