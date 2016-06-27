Матч завершен
Англия
1:2
Матч завершен
Исландия
Чемпионат Европы, 1/8 финала

Чемпионат Европы,

1/8 финала
27 июня 2016, 22:00 МСК
27.06.2016, 22:00 МСК
понедельник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы