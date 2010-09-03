Андорра - Россия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Андорра
0:2

Андорра - Россия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Россия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 19:30 МСК
3.09.2010, 19:30 МСК
пятница
Марко Борг
Марко Борг
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Предварительный состав

Андорра
мин
-
Виейра
Марсио Виейра
-
Сервос
Жоан Сервос
-
C. Garcia
C. Garcia
-
Куку
Куку
-
Aaron Sanchez
Aaron Sanchez
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:45
Россия
6 : 0
Андорра
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:45
Россия
6
Андорра
0
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 19:30
Андорра
0 : 2
Россия
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 19:30
Андорра
0
Россия
2
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 23:00
Андорра
0 : 1
Россия
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 23:00
Андорра
0
Россия
1
02.06.2007 02 июня 2007 сб 18:00
Россия
4 : 0
Андорра
02.06.2007 02 июня 2007 сб 18:00
Россия
4
Андорра
0

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