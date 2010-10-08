Андорра - Северная Македония: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Андорра
0:2

Андорра - Северная Македония: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Македония
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
8 окт. 2010, 20:00 МСК
8.10.2010, 20:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Андорра
мин
-
Виейра
Марсио Виейра
-
Сервос
Жоан Сервос
-
C. Garcia
C. Garcia
-
Куку
Куку
-
Aaron Sanchez
Aaron Sanchez
Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

06.09.2011 06 сент. 2011 вт 21:00
Северная Македония
1 : 0
Андорра
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 21:00
Северная Македония
1
Андорра
0
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 20:00
Андорра
0 : 2
Северная Македония
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 20:00
Андорра
0
Северная Македония
2
17.10.2007 17 окт. 2007 ср 21:00
Северная Македония
3 : 0
Андорра
17.10.2007 17 окт. 2007 ср 21:00
Северная Македония
3
Андорра
0
11.10.2006 11 окт. 2006 ср 16:00
Андорра
0 : 3
Северная Македония
11.10.2006 11 окт. 2006 ср 16:00
Андорра
0
Северная Македония
3

Новости

Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? Когда это появилось?
#политика
13 ноября 2020, 15:03
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#Горан Пандев
12 ноября 2020, 23:56
В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест
#Ильдефонс Лима
13 октября 2020, 19:48
У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
# Новости матча
Северная Македония впервые сыграет на чемпионате Европы
12 ноября 2020, 21:51
Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней
19 ноября 2019, 15:15