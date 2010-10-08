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Чемпионат Европы
Андорра VS Северная Македония
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Андорра - Северная Македония: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Андорра
0:2
Андорра - Северная Македония: 08 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Северная Македония
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
8 окт. 2010, 20:00 МСК
8.10.2010, 20:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Андорра
мин
-
Виейра
Марсио Виейра
-
Сервос
Жоан Сервос
-
C. Garcia
C. Garcia
-
Куку
Куку
-
Aaron Sanchez
Aaron Sanchez
Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
21:00
Северная Македония
1 : 0
Андорра
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
21:00
Северная Македония
1
Андорра
0
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
20:00
Андорра
0 : 2
Северная Македония
08.10.2010
08 окт. 2010
пт
20:00
Андорра
0
Северная Македония
2
17.10.2007
17 окт. 2007
ср
21:00
Северная Македония
3 : 0
Андорра
17.10.2007
17 окт. 2007
ср
21:00
Северная Македония
3
Андорра
0
11.10.2006
11 окт. 2006
ср
16:00
Андорра
0 : 3
Северная Македония
11.10.2006
11 окт. 2006
ср
16:00
Андорра
0
Северная Македония
3
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