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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Андерлехт
Брюссель
0:5
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 17
Ибрагимович 22
Ибрагимович 36
Кавани 52
Ибрагимович 62
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
23 окт. 2013, 21:45 МСК
23.10.2013, 21:45 МСК
среда
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Андерлехт
мин
0
Камински
Томас Камински
90
0
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
0
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
0
Н'Сакаля
Фабрис Н'Сакаля
90
0
Жилле
Гийом Жилле
90
0
Клестан
Саша Клестан
90
0
Куяте
Шейку Куяте
90
0
Прат
Деннис Прат
72
0
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
0
Суарес
Матиас Суарес
46
0
Митрович
Александар Митрович
72
Запасные
0
Руф
Дави Руф
0
Дешахт
Оливье Дешахт
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
0
Миливойевич
Лука Миливойевич
0
Бруно
Массимо Бруно
0
Ашампонг
Франк Ашампонг
0
Сирьяк
Гои-Би Сирьяк
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
56
0
Маркиньос
Маркиньос
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
64
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
71
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
17'
22'
36'
62'
17', 22', 36', 62'
90
0
Кавани
Эдинсон Кавани
52'
52'
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Камара
Зумана Камара
0
Динь
Люка Динь
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Менез
Жереми Менез
0
Моура
Лукас Моура
0
Онженда
Эрвин Онженда