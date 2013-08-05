Ян - Унион: 05 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ян
Регенсбург
1:2

Ян - Унион: 05 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Унион
Берлин
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
5 авг. 2013, 19:30 МСК
5.08.2013, 19:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
14
Райхель
Кен Райхель
5
Фридрих
Марвин Фридрих
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
23
Кроос
Феликс Кроос
21
Прёмель
Гриша Прёмель
28
Триммель
Кристофер Триммель
11
Уджа
Энтони Уджа
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
8
Меес
Йосуа Меес
Запасные
12
Буск Йенсен
Якоб Буск Йенсен
-
3
Суботич
Невен Суботич
-
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
-
18
Малли
Юнус Малли
-
26
Каде
Юлиус Каде
-
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
-
17
Флеккер
Флориан Флеккер
-
27
Бекер
Шеральдо Бекер
-
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

05.08.2013 05 авг. 2013 пн 19:30
Ян
1 : 2
Унион
05.08.2013 05 авг. 2013 пн 19:30
Ян
1
Унион
2

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