Амкар - Зенит: 10 апреля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
0:2

Амкар - Зенит: 10 апреля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
10 апр. 2004, 23:00 МСК
10.04.2004, 23:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

03.03.2018 03 марта 2018 сб 16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
03.03.2018 03 марта 2018 сб 16:30
Зенит
0
Амкар
0
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 15:00
Амкар
0 : 1
Зенит
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 15:00
Амкар
0
Зенит
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 11:30
Амкар
1 : 0
Зенит
12.03.2017 12 марта 2017 вс 11:30
Амкар
1
Зенит
0
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 18:00
Зенит
3 : 0
Амкар
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 18:00
Зенит
3
Амкар
0
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 17:00
Амкар
1(3) : 1(4)
Зенит
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 17:00
Амкар
1(3)
Зенит
1(4)
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 14:30
Амкар
0 : 2
Зенит
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 14:30
Амкар
0
Зенит
2
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 17:00
Зенит
1 : 1
Амкар
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 17:00
Зенит
1
Амкар
1
23.05.2015 23 мая 2015 сб 13:00
Амкар
1 : 0
Зенит
23.05.2015 23 мая 2015 сб 13:00
Амкар
1
Зенит
0
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:00
Зенит
2 : 0
Амкар
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:00
Зенит
2
Амкар
0
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:00
Амкар
1 : 2
Зенит
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:00
Амкар
1
Зенит
2
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Зенит
1 : 1
Амкар
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Зенит
1
Амкар
1
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Амкар
0 : 0
Зенит
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Амкар
0
Зенит
0
22.07.2012 22 июля 2012 вс 14:00
Зенит
2 : 0
Амкар
22.07.2012 22 июля 2012 вс 14:00
Зенит
2
Амкар
0
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:45
Зенит
1 : 1
Амкар
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:45
Зенит
1
Амкар
1
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 11:15
Амкар
1 : 3
Зенит
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 11:15
Амкар
1
Зенит
3
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 15:15
Зенит
2 : 0
Амкар
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 15:15
Зенит
2
Амкар
0
10.05.2010 10 мая 2010 пн 15:15
Амкар
0 : 2
Зенит
10.05.2010 10 мая 2010 пн 15:15
Амкар
0
Зенит
2
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 16:00
Амкар
0(2) : 0(4)
Зенит
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 16:00
Амкар
0(2)
Зенит
0(4)
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 11:00
Амкар
2 : 4
Зенит
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 11:00
Амкар
2
Зенит
4
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 15:30
Зенит
0 : 0
Амкар
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 15:30
Зенит
0
Амкар
0

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