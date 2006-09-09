Матч завершен
Амкар
Пермь
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
8 сент. 2006, 23:00 МСК
8.09.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы