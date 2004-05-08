Матч завершен
Амкар
Пермь
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
7 мая 2004, 23:00 МСК
7.05.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы