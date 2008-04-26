Матч завершен
Амкар
Пермь
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
26 апр. 2008, 12:30 МСК
26.04.2008, 12:30 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы