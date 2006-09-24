Матч завершен
Амкар
Пермь
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
23 сент. 2006, 23:00 МСК
23.09.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы