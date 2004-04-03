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РПЛ
Амкар VS Ростов
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Амкар - Ростов: 02 апреля 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Амкар
Пермь
2:0
Амкар - Ростов: 02 апреля 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
2 апр. 2004, 23:00 МСК
2.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 0
Амкар
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
16:30
Ростов
0
Амкар
0
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
18:30
Ростов
1(9) : 1(10)
Амкар
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
18:30
Ростов
1(9)
Амкар
1(10)
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Амкар
0 : 1
Ростов
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Амкар
0
Ростов
1
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
19:30
Ростов
1 : 0
Амкар
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
19:30
Ростов
1
Амкар
0
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
15:30
Амкар
1 : 0
Ростов
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
15:30
Амкар
1
Ростов
0
18.03.2016
18 марта 2016
пт
17:00
Амкар
0 : 0
Ростов
18.03.2016
18 марта 2016
пт
17:00
Амкар
0
Ростов
0
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
Ростов
1
Амкар
0
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 1
Амкар
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
Ростов
1
Амкар
1
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2
Ростов
0
21.03.2014
21 марта 2014
пт
18:00
Ростов
3 : 3
Амкар
21.03.2014
21 марта 2014
пт
18:00
Ростов
3
Амкар
3
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
Амкар
1
Ростов
0
17.05.2013
17 мая 2013
пт
16:00
Амкар
3 : 2
Ростов
17.05.2013
17 мая 2013
пт
16:00
Амкар
3
Ростов
2
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
18:00
Ростов
3 : 0
Амкар
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
18:00
Ростов
3
Амкар
0
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
Амкар
1 : 0
Ростов
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
Амкар
1
Ростов
0
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
13:15
Ростов
1
Амкар
1
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
15:15
Амкар
0 : 1
Ростов
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
15:15
Амкар
0
Ростов
1
21.05.2011
21 мая 2011
сб
13:00
Ростов
3 : 0
Амкар
21.05.2011
21 мая 2011
сб
13:00
Ростов
3
Амкар
0
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
Амкар
1
Ростов
0
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
17:30
Ростов
2 : 1
Амкар
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
17:30
Ростов
2
Амкар
1
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Ростов
1 : 1
Амкар
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Ростов
1
Амкар
1
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06 марта, 19:34
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27 февраля, 17:55
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27 февраля, 17:45
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23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33