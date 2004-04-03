Амкар - Ростов: 02 апреля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
2:0

Амкар - Ростов: 02 апреля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
2 апр. 2004, 23:00 МСК
2.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар
0
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 18:30
Ростов
1(9) : 1(10)
Амкар
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 18:30
Ростов
1(9)
Амкар
1(10)
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Амкар
0 : 1
Ростов
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Амкар
0
Ростов
1
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 19:30
Ростов
1 : 0
Амкар
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 19:30
Ростов
1
Амкар
0
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 15:30
Амкар
1 : 0
Ростов
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 15:30
Амкар
1
Ростов
0
18.03.2016 18 марта 2016 пт 17:00
Амкар
0 : 0
Ростов
18.03.2016 18 марта 2016 пт 17:00
Амкар
0
Ростов
0
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 20:00
Ростов
1
Амкар
0
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 19:00
Ростов
1 : 1
Амкар
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 19:00
Ростов
1
Амкар
1
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
Амкар
2
Ростов
0
21.03.2014 21 марта 2014 пт 18:00
Ростов
3 : 3
Амкар
21.03.2014 21 марта 2014 пт 18:00
Ростов
3
Амкар
3
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 16:00
Амкар
1
Ростов
0
17.05.2013 17 мая 2013 пт 16:00
Амкар
3 : 2
Ростов
17.05.2013 17 мая 2013 пт 16:00
Амкар
3
Ростов
2
09.11.2012 09 нояб. 2012 пт 18:00
Ростов
3 : 0
Амкар
09.11.2012 09 нояб. 2012 пт 18:00
Ростов
3
Амкар
0
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Амкар
1 : 0
Ростов
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Амкар
1
Ростов
0
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
Ростов
1
Амкар
1
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 15:15
Амкар
0 : 1
Ростов
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 15:15
Амкар
0
Ростов
1
21.05.2011 21 мая 2011 сб 13:00
Ростов
3 : 0
Амкар
21.05.2011 21 мая 2011 сб 13:00
Ростов
3
Амкар
0
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
Амкар
1
Ростов
0
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 17:30
Ростов
2 : 1
Амкар
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 17:30
Ростов
2
Амкар
1
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Ростов
1 : 1
Амкар
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Ростов
1
Амкар
1

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