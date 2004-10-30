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Амкар VS Локомотив
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Амкар - Локомотив: 29 октября 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Амкар
Пермь
0:1
Амкар - Локомотив: 29 октября 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
29 окт. 2004, 23:00 МСК
29.10.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Локомотив
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Амкар
2
Локомотив
1
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
19:30
Локомотив
0
Амкар
1
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Локомотив
3 : 3
Амкар
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Локомотив
3
Амкар
3
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:30
Амкар
0 : 0
Локомотив
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:30
Амкар
0
Локомотив
0
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
12:00
Амкар
0 : 1
Локомотив
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
12:00
Амкар
0
Локомотив
1
29.10.2015
29 окт. 2015
чт
19:00
Локомотив
0 : 1
Амкар
29.10.2015
29 окт. 2015
чт
19:00
Локомотив
0
Амкар
1
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
Локомотив
3 : 0
Амкар
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
Локомотив
3
Амкар
0
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Амкар
1
Локомотив
1
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
15:00
Локомотив
3 : 1
Амкар
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
15:00
Локомотив
3
Амкар
1
16.03.2014
16 марта 2014
вс
12:30
Амкар
0 : 0
Локомотив
16.03.2014
16 марта 2014
вс
12:30
Амкар
0
Локомотив
0
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
18:00
Локомотив
4 : 0
Амкар
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
18:00
Локомотив
4
Амкар
0
05.05.2013
05 мая 2013
вс
15:00
Амкар
2 : 4
Локомотив
05.05.2013
05 мая 2013
вс
15:00
Амкар
2
Локомотив
4
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:30
Локомотив
1 : 2
Амкар
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:30
Локомотив
1
Амкар
2
24.07.2011
24 июля 2011
вс
17:45
Локомотив
4 : 0
Амкар
24.07.2011
24 июля 2011
вс
17:45
Локомотив
4
Амкар
0
20.03.2011
20 марта 2011
вс
14:15
Амкар
1 : 0
Локомотив
20.03.2011
20 марта 2011
вс
14:15
Амкар
1
Локомотив
0
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
Амкар
1
Локомотив
2
15.05.2010
15 мая 2010
сб
13:00
Локомотив
2 : 0
Амкар
15.05.2010
15 мая 2010
сб
13:00
Локомотив
2
Амкар
0
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Амкар
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
Локомотив
1
Амкар
0
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
Амкар
1
Локомотив
1
26.10.2008
26 окт. 2008
вс
12:45
Амкар
0 : 0
Локомотив
26.10.2008
26 окт. 2008
вс
12:45
Амкар
0
Локомотив
0
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