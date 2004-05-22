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РПЛ
Амкар VS ЦСКА
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Амкар - ЦСКА: 21 мая 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0
Амкар - ЦСКА: 21 мая 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
21 мая 2004, 23:00 МСК
21.05.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3
Амкар
0
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
17:30
Амкар
0 : 1
ЦСКА
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
17:30
Амкар
0
ЦСКА
1
06.05.2017
06 мая 2017
сб
14:00
Амкар
0 : 2
ЦСКА
06.05.2017
06 мая 2017
сб
14:00
Амкар
0
ЦСКА
2
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Амкар
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:00
ЦСКА
2
Амкар
2
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
17:00
Амкар
2 : 0
ЦСКА
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
17:00
Амкар
2
ЦСКА
0
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
13:30
ЦСКА
2 : 0
Амкар
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
13:30
ЦСКА
2
Амкар
0
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
17:15
Амкар
1 : 0
ЦСКА
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
17:15
Амкар
1
ЦСКА
0
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
19:00
ЦСКА
2
Амкар
1
02.05.2014
02 мая 2014
пт
13:00
Амкар
1 : 3
ЦСКА
02.05.2014
02 мая 2014
пт
13:00
Амкар
1
ЦСКА
3
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
19:00
ЦСКА
2
Амкар
1
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
3
Амкар
0
28.07.2012
28 июля 2012
сб
15:30
Амкар
3 : 1
ЦСКА
28.07.2012
28 июля 2012
сб
15:30
Амкар
3
ЦСКА
1
26.06.2011
26 июня 2011
вс
15:30
Амкар
0 : 2
ЦСКА
26.06.2011
26 июня 2011
вс
15:30
Амкар
0
ЦСКА
2
13.03.2011
13 марта 2011
вс
16:15
ЦСКА
2 : 0
Амкар
13.03.2011
13 марта 2011
вс
16:15
ЦСКА
2
Амкар
0
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Амкар
0 : 0
ЦСКА
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Амкар
0
ЦСКА
0
12.03.2010
12 марта 2010
пт
19:00
ЦСКА
1 : 0
Амкар
12.03.2010
12 марта 2010
пт
19:00
ЦСКА
1
Амкар
0
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:30
ЦСКА
1 : 0
Амкар
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:30
ЦСКА
1
Амкар
0
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
15:30
Амкар
0 : 0
ЦСКА
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
15:30
Амкар
0
ЦСКА
0
19.10.2008
19 окт. 2008
вс
15:00
ЦСКА
4 : 1
Амкар
19.10.2008
19 окт. 2008
вс
15:00
ЦСКА
4
Амкар
1
16.07.2008
16 июля 2008
ср
15:30
Амкар
3 : 3
ЦСКА
16.07.2008
16 июля 2008
ср
15:30
Амкар
3
ЦСКА
3
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