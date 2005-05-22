Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
21 мая 2005, 23:00 МСК
21.05.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы