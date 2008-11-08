Матч завершен
Алфретон
Алфретон
4:2
Матч завершен
Бери Таун
Бери-Сент-Эдмендс
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 нояб. 2008, -:- МСК
8.11.2008, -:- МСК
суббота
Составы