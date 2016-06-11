Матч завершен
Албания
0:1
Матч завершен
Швейцария
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
11 июня 2016, 16:00 МСК
11.06.2016, 16:00 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы