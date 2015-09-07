Матч завершен
Албания
0:1
Матч завершен
Португалия
Чемпионат Европы, 8 тур

Чемпионат Европы,

8 тур
7 сент. 2015, 21:45 МСК
7.09.2015, 21:45 МСК
понедельник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы