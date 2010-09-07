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Чемпионат Европы
Албания VS Люксембург
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Албания - Люксембург: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Албания
1:0
Албания - Люксембург: 07 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Люксембург
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
7 сент. 2010, 21:15 МСК
7.09.2010, 21:15 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Албания
мин
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
6
Джимсити
Берат Джимсити
1
Бериша
Этрит Бериша
-
Цикалеши
Соколь Цикалеши
-
Манай
Рей Манай
14
Лячи
Казим Лячи
5
Везели
Фредерик Везели
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
Гясула
Клаус Гясула
-
Узуни
Мюрто Узуни
Запасные
23
Ходжа
Албан Ходжа
-
2
Цепеле
Рамен Цепеле
-
21
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
15
Селахи
Линдон Селахи
-
8
Каллаку
Шерифф Каллаку
-
19
Балай
Беким Балай
-
Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
21:15
Люксембург
2 : 1
Албания
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
21:15
Люксембург
2
Албания
1
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
21:15
Албания
1 : 0
Люксембург
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
21:15
Албания
1
Люксембург
0
06.06.2007
06 июня 2007
ср
21:15
Люксембург
0 : 3
Албания
06.06.2007
06 июня 2007
ср
21:15
Люксембург
0
Албания
3
02.06.2007
02 июня 2007
сб
21:00
Албания
2 : 0
Люксембург
02.06.2007
02 июня 2007
сб
21:00
Албания
2
Люксембург
0
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