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Лига C
Албания VS Израиль
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Албания - Израиль: 07 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Албания
1:0
Албания - Израиль: 07 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Израиль
Лига C, 1 тур
Лига C,
1 тур
7 сент. 2018, 21:45 МСК
7.09.2018, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Албания
мин
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
6
Джимсити
Берат Джимсити
1
Бериша
Этрит Бериша
-
Цикалеши
Соколь Цикалеши
-
Манай
Рей Манай
14
Лячи
Казим Лячи
5
Везели
Фредерик Везели
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
Гясула
Клаус Гясула
-
Узуни
Мюрто Узуни
Запасные
23
Ходжа
Албан Ходжа
-
2
Цепеле
Рамен Цепеле
-
21
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
15
Селахи
Линдон Селахи
-
8
Каллаку
Шерифф Каллаку
-
19
Балай
Беким Балай
-
Израиль
мин
6
Натхо
Бибрас Натхо
7
Захави
Эран Захави
13
Йейни
Ширан Йейни
-
Дгани
Орель Дгани
4
Биттон
Нир Биттон
21
Тиби
Эйтан Тиби
-
Марсиано
Офир Марсиано
2
Даса
Эли Даса
8
Лави
Нета Лави
-
Соломон
Манор Соломон
12
Вайссман
Шон Вайссман
-
Абу Фани
Мохаммед Абу Фани
3
Менахем
Сун Менахем
Запасные
1
Харуш
Ариэль Харуш
-
23
Нитцан
Итамар Нитцан
-
13
Тавата
Талеб Тавата
-
20
Ханна
Йель Абу Ханна
-
19
Дадья
Ор Дадья
-
20
Голаса
Эйял Голаса
-
6
Перец
Дор Перец
-
14
Коэн
Йонатан Коэн
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
14.10.2018
14 окт. 2018
вс
21:45
Израиль
2 : 0
Албания
14.10.2018
14 окт. 2018
вс
21:45
Израиль
2
Албания
0
07.09.2018
07 сент. 2018
пт
21:45
Албания
1 : 0
Израиль
07.09.2018
07 сент. 2018
пт
21:45
Албания
1
Израиль
0
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