Албания - Босния и Герцеговина: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Албания
1:1

Албания - Босния и Герцеговина: 08 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Босния и Герцеговина
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
8 окт. 2010, 21:30 МСК
8.10.2010, 21:30 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Албания
мин
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
6
Джимсити
Берат Джимсити
1
Бериша
Этрит Бериша
-
Цикалеши
Соколь Цикалеши
-
Манай
Рей Манай
14
Лячи
Казим Лячи
5
Везели
Фредерик Везели
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
Гясула
Клаус Гясула
-
Узуни
Мюрто Узуни
Запасные
23
Ходжа
Албан Ходжа
-
2
Цепеле
Рамен Цепеле
-
21
Сулейманов
Таульянт Сулейманов
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
15
Селахи
Линдон Селахи
-
8
Каллаку
Шерифф Каллаку
-
19
Балай
Беким Балай
-
Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

07.06.2011 07 июня 2011 вт 21:15
Босния и Герцеговина
2 : 0
Албания
07.06.2011 07 июня 2011 вт 21:15
Босния и Герцеговина
2
Албания
0
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:30
Албания
1 : 1
Босния и Герцеговина
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:30
Албания
1
Босния и Герцеговина
1

Новости

Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября 2020, 22:54
# Новости матча
Франция принимала Албанию: организаторы перепутали гимн с Андоррой, а диктор извинился перед ... Арменией
08 сентября 2019, 09:21