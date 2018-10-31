Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Неймар Да Силва
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Испания
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Испании
Алавес VS Жирона
Поделиться:
Алавес - Жирона: 31 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
2:2
Первый матч 1:2
Алавес - Жирона: 31 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Жирона
Жирона
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
31 окт. 2018, 22:30 МСК
31.10.2018, 22:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Жирона
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
4
Рамальо
Хонас Рамальо
5
Алкала
Педро Алкала
22
Санчес
Хосабед Санчес
6
Гранель
Алекс Гранель
25
Брэндон
Брэндон
21
Гальяр
Алекс Гальяр
Запасные
31
Мартинес
Карлос Мартинес
-
3
Мохика
Йохан Мохика
-
15
Хуанпе
Хуанпе
-
10
Гарсия
Борха Гарсия
-
24
Гумбау
Жерар Гумбау
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Алавес
2 : 1
Жирона
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Алавес
2
Жирона
1
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
20:30
Жирона
1 : 1
Алавес
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
20:30
Жирона
1
Алавес
1
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:30
Жирона
2 : 1
Алавес
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:30
Жирона
2
Алавес
1
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
Алавес
2 : 2
Жирона
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
Алавес
2
Жирона
2
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Алавес
1 : 2
Жирона
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Алавес
1
Жирона
2
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
23:00
Жирона
2 : 3
Алавес
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
23:00
Жирона
2
Алавес
3
Новости
В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
#Сегунда
03 февраля 2020, 20:30
#
Новости матча
Сейду Думбия меняет седьмой клуб за 4 года
02 сентября 2019, 16:11
«Жирона» обыграла «Реал». Что об этом надо знать?
17 февраля 2019, 17:55