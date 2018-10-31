Алавес - Жирона: 31 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
2:2
Первый матч 1:2

Алавес - Жирона: 31 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Жирона
Жирона
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
31 окт. 2018, 22:30 МСК
31.10.2018, 22:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Жирона
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
4
Рамальо
Хонас Рамальо
5
Алкала
Педро Алкала
22
Санчес
Хосабед Санчес
6
Гранель
Алекс Гранель
25
Брэндон
Брэндон
21
Гальяр
Алекс Гальяр
Запасные
31
Мартинес
Карлос Мартинес
-
3
Мохика
Йохан Мохика
-
15
Хуанпе
Хуанпе
-
10
Гарсия
Борха Гарсия
-
24
Гумбау
Жерар Гумбау
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
Алавес
2 : 1
Жирона
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
Алавес
2
Жирона
1
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 20:30
Жирона
1 : 1
Алавес
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 20:30
Жирона
1
Алавес
1
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:30
Жирона
2 : 1
Алавес
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:30
Жирона
2
Алавес
1
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:30
Алавес
2 : 2
Жирона
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:30
Алавес
2
Жирона
2
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
Алавес
1 : 2
Жирона
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
Алавес
1
Жирона
2
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 23:00
Жирона
2 : 3
Алавес
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 23:00
Жирона
2
Алавес
3

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