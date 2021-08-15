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Алавес VS Реал
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Алавес - Реал: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Алавес
Витория-Гастейс
-:-
Алавес - Реал: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
15 авг. 2021, -:- МСК
15.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
Новости
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Предварительный состав
Подробнее
Алавес
мин
13
Сивера
Антонио Сивера
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
2
Тачи
Тачи
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
8
Пина
Томас Пина
19
Гарсия
Ману Гарсия
16
Мендес
Эдгар Мендес
37
Пельистри
Факундо Пельистри
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
-
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
6
Батталья
Родриго Батталья
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
7
Лукас
Лукас
-
9
Хоселу
Хоселу
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Прошлые матчи
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Алавес
1 : 4
Реал
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Алавес
1
Реал
4
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Реал
1 : 2
Алавес
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Реал
1
Алавес
2
10.07.2020
10 июля 2020
пт
23:00
Реал
2 : 0
Алавес
10.07.2020
10 июля 2020
пт
23:00
Реал
2
Алавес
0
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1
Реал
2
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:45
Реал
3 : 0
Алавес
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:45
Реал
3
Алавес
0
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:30
Алавес
1 : 0
Реал
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:30
Алавес
1
Реал
0
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:15
Реал
4 : 0
Алавес
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:15
Реал
4
Алавес
0
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:15
Алавес
1 : 2
Реал
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:15
Алавес
1
Реал
2
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
17:15
Реал
3 : 0
Алавес
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
17:15
Реал
3
Алавес
0
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:15
Алавес
1 : 4
Реал
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:15
Алавес
1
Реал
4
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56