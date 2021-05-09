Алавес - Леванте: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Алавес
Витория-Гастейс
-:-

Алавес - Леванте: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Леванте
Валенсия
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прогнозы

Предварительный состав

Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-

Прошлые матчи

08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:30
Леванте
1 : 1
Алавес
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:30
Леванте
1
Алавес
1
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
Леванте
0
Алавес
1
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Алавес
1
Леванте
0
11.02.2019 11 февр. 2019 пн 23:00
Алавес
2 : 0
Леванте
11.02.2019 11 февр. 2019 пн 23:00
Алавес
2
Леванте
0
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:30
Леванте
2 : 1
Алавес
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:30
Леванте
2
Алавес
1
01.03.2018 01 марта 2018 чт 23:30
Алавес
1 : 0
Леванте
01.03.2018 01 марта 2018 чт 23:30
Алавес
1
Леванте
0
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:30
Леванте
0 : 2
Алавес
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:30
Леванте
0
Алавес
2

Новости

Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
# Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24