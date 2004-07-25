Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
24 июля 2004, 23:00 МСК
24.07.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы