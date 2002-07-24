Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
23 июля 2002, 23:00 МСК
23.07.2002, 23:00 МСК
вторник
Составы