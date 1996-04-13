Матч завершен
Алания
Владикавказ
3:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
12 апр. 1996, 23:00 МСК
12.04.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы