Матч завершен
Алания
Владикавказ
4:1
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
3 окт. 1997, 23:00 МСК
3.10.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы