Матч завершен
Алания
Владикавказ
3:1
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
23 авг. 1996, 23:00 МСК
23.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы