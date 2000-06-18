Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
17 июня 2000, 23:00 МСК
17.06.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы