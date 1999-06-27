Матч завершен
Алания
Владикавказ
4:2
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
26 июня 1999, 23:00 МСК
26.06.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы