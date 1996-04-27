Матч завершен
Алания
Владикавказ
3:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
26 апр. 1996, 23:00 МСК
26.04.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы