Матч завершен
Алания
Владикавказ
6:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
31 июля 1998, 23:00 МСК
31.07.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы