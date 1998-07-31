Алания - Тюмень: 15 марта 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1

Алания - Тюмень: 15 марта 1994 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 марта 1994, -:- МСК
15.03.1994, -:- МСК
вторник
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Предварительный состав

Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Алания
6 : 0
Тюмень
31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Алания
6
Тюмень
0
17.04.1998 17 апр. 1998 пт 23:00
Тюмень
0 : 2
Алания
17.04.1998 17 апр. 1998 пт 23:00
Тюмень
0
Алания
2
19.09.1997 19 сент. 1997 пт 23:00
Тюмень
1 : 4
Алания
19.09.1997 19 сент. 1997 пт 23:00
Тюмень
1
Алания
4
23.05.1997 23 мая 1997 пт 23:00
Алания
0 : 0
Тюмень
23.05.1997 23 мая 1997 пт 23:00
Алания
0
Тюмень
0
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Алания
4 : 0
Тюмень
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Алания
4
Тюмень
0
28.04.1995 28 апр. 1995 пт 23:00
Тюмень
0 : 4
Алания
28.04.1995 28 апр. 1995 пт 23:00
Тюмень
0
Алания
4
30.10.1994 30 окт. 1994 вс -:-
Тюмень
0 : 0
Алания
30.10.1994 30 окт. 1994 вс -:-
Тюмень
0
Алания
0
15.03.1994 15 марта 1994 вт -:-
Алания
2 : 1
Тюмень
15.03.1994 15 марта 1994 вт -:-
Алания
2
Тюмень
1
01.08.1992 01 авг. 1992 сб 23:00
Алания
4 : 1
Тюмень
01.08.1992 01 авг. 1992 сб 23:00
Алания
4
Тюмень
1
16.05.1992 16 мая 1992 сб 23:00
Тюмень
1 : 0
Алания
16.05.1992 16 мая 1992 сб 23:00
Тюмень
1
Алания
0

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