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РПЛ
Алания VS Тюмень
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Алания - Тюмень: 15 марта 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Алания - Тюмень: 15 марта 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
15 марта 1994, -:- МСК
15.03.1994, -:- МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
31.07.1998
31 июля 1998
пт
23:00
Алания
6 : 0
Тюмень
31.07.1998
31 июля 1998
пт
23:00
Алания
6
Тюмень
0
17.04.1998
17 апр. 1998
пт
23:00
Тюмень
0 : 2
Алания
17.04.1998
17 апр. 1998
пт
23:00
Тюмень
0
Алания
2
19.09.1997
19 сент. 1997
пт
23:00
Тюмень
1 : 4
Алания
19.09.1997
19 сент. 1997
пт
23:00
Тюмень
1
Алания
4
23.05.1997
23 мая 1997
пт
23:00
Алания
0 : 0
Тюмень
23.05.1997
23 мая 1997
пт
23:00
Алания
0
Тюмень
0
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Алания
4 : 0
Тюмень
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Алания
4
Тюмень
0
28.04.1995
28 апр. 1995
пт
23:00
Тюмень
0 : 4
Алания
28.04.1995
28 апр. 1995
пт
23:00
Тюмень
0
Алания
4
30.10.1994
30 окт. 1994
вс
-:-
Тюмень
0 : 0
Алания
30.10.1994
30 окт. 1994
вс
-:-
Тюмень
0
Алания
0
15.03.1994
15 марта 1994
вт
-:-
Алания
2 : 1
Тюмень
15.03.1994
15 марта 1994
вт
-:-
Алания
2
Тюмень
1
01.08.1992
01 авг. 1992
сб
23:00
Алания
4 : 1
Тюмень
01.08.1992
01 авг. 1992
сб
23:00
Алания
4
Тюмень
1
16.05.1992
16 мая 1992
сб
23:00
Тюмень
1 : 0
Алания
16.05.1992
16 мая 1992
сб
23:00
Тюмень
1
Алания
0
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