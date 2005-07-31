Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
30 июля 2005, 23:00 МСК
30.07.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы