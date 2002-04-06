Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
5 апр. 2002, 23:00 МСК
5.04.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы