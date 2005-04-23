Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2005, 23:00 МСК
22.04.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы