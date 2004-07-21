Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
20 июля 2004, 23:00 МСК
20.07.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы