Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
20 сент. 1995, 23:00 МСК
20.09.1995, 23:00 МСК
среда
Составы