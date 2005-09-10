Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:2
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
9 сент. 2005, 23:00 МСК
9.09.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы